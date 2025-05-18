مع إغلاق البورصة.. الدولار يتراجع في بغداد ويرتفع بأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار مقابل الدينار، عصر الأحد، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142350 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142450 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً حيث بلغ سعر البيع 142450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142200 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.