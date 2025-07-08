مع إغلاق البورصة.. استقرار أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد / أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141100 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح اليوم.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقراراً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 140950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140900 دينار مقابل 100 دولار.