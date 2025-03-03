مع إغلاق البورصة.. ارتفاع يطرأ على أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار أمام الدينار العراقي، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148700 دينار مقابل 100 دولارا، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 147700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 149750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148300 لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148200 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.