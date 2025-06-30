مع إغلاق البورصة.. ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141450 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141350 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141450 ديناراً مقابل 100 دولار.