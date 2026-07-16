مع عطلة نهاية الأسبوع.. أسعار الدولار تستقر ببغداد وتحلق في أربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، عصر الخميس، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153000 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح اليوم.

وأشار مراسل الوكالة، إلى استقرار أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 153250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153150 ديناراً مقابل 100 دولار.