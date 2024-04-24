مع صعود النفط العالمي ..ارتفاع أسعار خامي البصرة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط ، يوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 52 سنتا ليصل الى 84.24 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 52 سنتا ليصل الى 87.44 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمي لتواصل مكاسبها في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، في مؤشر على زيادة الطلب وتحول الاهتمام بعيدا عن الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.