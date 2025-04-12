مع صعود المعدن الأصفر عالمياً .. ارتفاع تاريخي جديد للذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان الى مستوى جديد وغير مسبوق، اليوم السبت (12 نيسان 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 670 الف دينار، وسعر الشراء 666 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 640 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 636 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 الف دينار 680 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 640 الفا و 650 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 777 ألف دينار، وعيار 21 بيع 680 ألف دينار وعيار 18 بيع 583 ألف دينار.

وارتفعت اونصة (اوقية) الذهب الى رقم قياسي لم تصله في أي فترة ليكون السعر امس الجمعة الى 3.244 دولاراً.