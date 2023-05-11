مع صعود الدولار.. أسعار الذهب ترتفع في أسواق بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية من جديد بالعاصمة بغداد، واسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع صعود الدولار في الأسواق المحلية، اليوم الخميس، (11 أيار 2023) وصائغ يعزو السبب.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 418 الف دينار، وسعر الشراء 414 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 410 آلاف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفعت ايضا عند 388 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 384 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 420 الف دينار و 430 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 385 الفاً و 395 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 500 الف، فيما سجل عيار 22 بيع 455 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 435 الف دينار عيار 18 بيع 375 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).

ويقول احد صواغ الذهب ويدعى محمد الاعرجي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "اسعار الذهب ارتفعت خلال الاسبوع الحالي نظرا لارتفاع اونصة الذهب عالميا والتي تعدت سعر 2030 دولارا للاوقية، اضافة الى ارتفاع اسعار الدولار في الأسواق الموازية".

واضاف ان "الذهب يرتفع مع ارتفاع كلا من الاونصة العالمية او الدولار، بحكم ان معظم الذهب الموجود حاليا هو مستورد من الخارج سواء الامارات -الذي يُعرف بالخليجي- او من تركيا والذي يُشار إليه في بعض الأحيان بالإيطالي".

واونصة الذهب او ما يعرف ايضا بالأوقية تساوي 29.75 جم.