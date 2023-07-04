مع صعود الدولار .. أسعار الذهب ترتفع في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العراقي والاجنبي في الأسواق المحلية يوم الثلاثاء، بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 396 الف دينار، وسعر الشراء 392 الف دينار، فيما سجلت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 391 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفعت ايضا عند 366 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 361 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 الف دينار و 410 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و380 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 365 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 410 آلاف دينار وعيار 18 بيع 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.