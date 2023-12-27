مع صعود الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي ارتفاعاً، يوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 441 ألف دينار، وسعر الشراء 437 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 411 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء407 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 445 ألف دينار و455 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 415 ألفاً و425 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل مثقال الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 513 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 473 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 453 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 393 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.