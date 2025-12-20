مع صعود الدولار .. ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واربيل ببداية الاسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم السبت، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 877 ألف دينار، وسعر الشراء 873 ألفاً، فيما سجلت الأسعار يوم الخميس الماضي 868 ألف دينار .

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 847 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 843 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 880 الفاً، و 890 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 850 ألفاً و 860 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا ،حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 905 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 863 الفاً، وعيار 18 بيع 740 ألف دينار.

وبالتزامن فقد شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي ارتفاعا، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 142900 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 142600 دينار مقابل 100 دولار.