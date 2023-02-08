مع سعر الصرف الجديد.. المركزي العراقي يخصص خطاً ساخناً لاستقبال الشكاوى

شفق نيوز/ خصص البنك المركزي العراقي، خطاً ساخناً لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم المتعلقة بشراء العملة الأجنبية الدولار على الرقم 07755521650.

ذكر ذلك البنك في بيان صدر اليوم الأربعاء، وورد الى وكالة شفق نيوز، وأوضح أنه سيتم استقبال الشكاوى والاستفسارات اثناء الدوام الرسمي، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً.

وأعلن البنك المركزي العراقي، أنه سيباشر ببيع الدولار بالسعر الرسمي الجديد ابتداءً من اليوم الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.

وذكر بيان للبنك، أنه "سيباشر بيع الدولار بالسعر الرسمي الجديد ابتداءً من يوم غد الأربعاء الموافق 2023/2/8 وسيواصل إجراءاته وخطواته حتى استقرار سعر صرف الدولار بحسب سعر الصرف الرسمي".