مع زيادة الـ 100 الف.. المالية العراقية تطلق تمويل رواتب المتقاعدين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الأربعاء، البدء بتمويل رواتب المتقاعدين (المدني والعسكري) مع احتساب زيادة الـ 100 ألف دينار ابتداء من شهر تشرين الثاني الجاري.

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت بإطلاق تمويلات رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الثاني، مع تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإحتساب زيادة مقدارها 100 الف دينار على الرواتب التقاعدية ممن يتقاضون راتبا تقاعديا مع المخصصات دون المليون دينار".

وأكدت الوزارة على "إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد الوطنية الإسراع باستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الإلكتروني"، داعية "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".

وأشار بيان الوزارة إلى أن ذلك يأتي "إستمرار لمبادرة رئيس مجلس الوزراء الداعمة لشريحة المتقاعدين ، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 23599 لسنة 2023 ، وعملا بتوجيهات وزير المالية طيف سامي محمد".

يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي أقر في الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي، زيادة على رواتب المتقاعدين قيمتها 100 ألف دينار.