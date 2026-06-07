مع حلول الصيف.. الكهرباء العراقية تولي وجهها شطر كوريا الجنوبية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأحد، بحث التعاون مع شركات كوريا الجنوبية المتخصصة ولا سيما في مجالات إنتاج الطاقة، ونقلها وتوزيعها، وكذلك إمكانية الاستفادة من خبراتها لتطوير البنى التحتية للطاقة ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية، وذلك مع حلول فصل الصيف الذي تتجاوز فيه درجات الحرارة 50 مئوية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء العراقي، علي سعدي وهيب، سفير جمهورية كوريا الجنوبية في العراق، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة الكهربائية، وتوسيع الشراكات الفنية والاستثمارية بما يخدم مصلحة البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللقاء، استعرض واقع قطاع الكهرباء في العراق، والفرص المتاحة للتعاون مع الشركات الكورية المتخصصة، ولا سيما في مجالات إنتاج الطاقة، ونقلها وتوزيعها، إضافة إلى مناقشة إمكانية الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة التي تمتلكها كوريا الجنوبية في تطوير البنى التحتية للطاقة ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية.

وأشار البيان إلى أن الوزير أكد حرص وزارة الكهرباء على تعزيز علاقات التعاون مع الدول الصديقة، مشيداً بالتجربة الكورية المتقدمة في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به، مبدياً استعداد الوزارة لتوفير البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المشاريع المشتركة.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية كوريا الجنوبية عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع العراق في قطاع الكهرباء، مؤكداً استعداد الشركات الكورية للمساهمة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ودعم جهود الحكومة العراقية في تحسين واقع الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

هذا ويواجه العراق أزمة متصاعدة مع حلول فصل الصيف بعدما تلقى إشعاراً بأن مشروع الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي، لن ينطلق في موعده، وسيتأخر إلى شهر آب/ أغسطس المقبل، وربما إلى نهاية العام الحالي أو للعام 2027، وذلك بحسب تقرير لمعهد "منتدى الشرق الأوسط" الأميركي.

واعتبر التقرير الذي نشرته وكالة شفق نيوز في 19 أيار/ مايو 2026، أن هذا يعني تأثر العراقيين بشكل مباشر بتغذية الاحتجاجات الصيفية وتعذر تبريد المنازل وتضرر الشركات الصغيرة والمستشفيات والعيادات، ما يفاقم من إحباط الناس من حكومتهم.