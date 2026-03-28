مع تعطل هرمز.. السعودية تشغّل خط أنابيب "شرق-غرب" بكامل طاقته

شفق نيوز- الرياض

أفادت وكالة "بلومبرغ"، يوم السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي الذي ينقل الخام من شرق المملكة إلى ساحلها الغربي على البحر الأحمر يعمل حالياً بكامل طاقته البالغة نحو 7 ملايين برميل يومياً، في ظل تعطل الشحن عبر مضيق هرمز.

ونقلت عن مصدر قوله، إن السعودية كثّفت استخدام خط الأنابيب المعروف بمسار "شرق-غرب" لنقل النفط إلى موانئ البحر الأحمر، بما يسمح بتصديره إلى الأسواق العالمية دون المرور بالخليج، في وقت تواجه فيه الملاحة في مضيق هرمز اضطرابات متزايدة بسبب التوترات العسكرية في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن تشغيل الخط بكامل طاقته يساعد في الحفاظ على تدفق الإمدادات للأسواق العالمية، لكنه لا يعوض بالكامل الكميات التي كانت تمر عبر الخليج، ما يبقي المخاوف قائمة بشأن نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة.

وأضافت "بلومبرغ" أن السعودية تعد من الدول القليلة القادرة على تحويل صادراتها بعيداً عن هرمز عبر هذا الخط الذي ينتهي في ميناء ينبع على البحر الأحمر، حيث يتم تحميل الخام على الناقلات المتجهة إلى أوروبا وآسيا.

وأسهم إغلاق مضيق هرمز في دفع أسعار النفط للارتفاع مع تهديد جزء كبير من الإمدادات العالمية، فيما يتيح تشغيل خط الأنابيب السعودي "شرق-غرب" بكامل طاقته استمرار التدفقات بعيداً عن المضيق، ما يمنح الرياض فرصة لزيادة الإيرادات وتعزيز حصتها السوقية، مع تقليل مخاطر النقل وكلف التأمين.