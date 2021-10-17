مع تطبيق التعليمات الجديدة .. انخفاض كبير بمبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي بشكل كبير، اليوم الأحد، من العملة الصعبة، لتسجل 52 مليون دولار مع بدء سريان التعليمات الجديدة للبنك بشأن مبيعات العملة الصعبة .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 74.76% لتصل إلى 52 مليوناً، و70 الف دولار أمريكي غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 206مليونا و422 الفا و600 دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 51 مليون دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ مليوناً، و70 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 8 مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، ومصرفان لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و11 شركة توسط.

يذكر ان البنك المركزي قد أصدر يوم 26 أيلول/سبتمبر الماضي تعليمات جديدة لبيع وشراء العملة الاجنبية للمصارف المجازة وشركات التوسط والتي ستطبق اعتبارا من اليوم الأحد 17 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مبينة ان الهدف من وراء ذلك هو المحافظة على استقرار اسعار صرف العملة والالتزام بمتطلبات قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .

وتخوف عدد كبير من أصحاب الصيرفة في حديث لوكالة شفق نيوز من التعليمات الجديدة للبنك بشأن مزاد العملة بسبب صعوبة تطبيقها مما سيدفع التاجر للحصول على الدولار من الأسواق المحلية مما يرفع الطلب ويزيد سعر الدولار.