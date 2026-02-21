التومان الإيراني يسجل أدنى مستوى تاريخي له وسط مخاوف من تصعيد عسكري مع واشنطن

شفق نيوز - بغداد / طهران

واصلت أسعار العملات في السوق الإيرانية ارتفاعها الحاد، إذ تخطّى سعر الدولار 165.100 ألف تومان مع تصاعد التكهنات بشأن ارتفاع احتمال شن الولايات المتحدة هجومًا ضد طهران.

وفي المقابل ارتفع سعر اليورو أيضا إلى أكثر من 194 ألف تومان، وسعر الجنيه الاسترليني لأكثر من 222 ألف تومان.

وسبق أن سجّل الدولار في يوم 11 شباط/فبراير الجاري رقمًا قياسيًا بتجاوزه 163 ألف تومان في السوق الحرة بطهران. وقد أدّى هذا الوضع، إلى جانب الارتفاع الجنوني للأسعار، إلى اندلاع موجة من الاحتجاجات في إيران،

ومن جهة أخرى، أعلن مركز الإحصاء الإيراني تسجيل أعلى معدل تضخم في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي منذ تأسيسه.

وبحسب التقرير، فقد بلغ معدل التضخم النقطي (مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق) رقمًا غير مسبوق قدره 60 في المائة.

وأوضح المركز أن مؤشر أسعار المستهلك للأسر الإيرانية بلغ 469.4 نقطة، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، و60 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، و44.6 في المائة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.