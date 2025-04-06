مع تراجع أسعار النفط.. رسائل حكومية للموظفين والمتقاعدين في العراق

شفق نيوز/ أكد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الأحد، تأمين الحكومة العراقية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية خلال المرحلة المقبلة، رغم انخفاض أسعار النفط.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "من أولويات عمل الحكومة العراقية هو تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية، وهذه الرواتب مؤمنة وبشكل كامل خلال الفترة المقبلة، رغم حصول انخفاض في أسعار النفط، خاصة وان العراق مر بهكذا أزمات خلال السنوات الماضية، أدت الى انخفاض أسعار النفط، بشكل اكبر من الان لكنه عمل على توفير الرواتب، التي تعتبر من أساسيات عمل الحكومة".

وأضاف أن "تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية، ضمن موازنة 2025 وهي مؤمنة وبشكل كامل، ولا مخاوف على تلك الرواتب اطلاقا بعد انخفاض أسعار النفط، والحكومة العراقية تعمل على المحافظة حياة كريمة في تأمين الدخل الشهري واستمراره لموظفي ومتقاعدي ومتسلمي الرعاية، ولا يمكن المساس بها تحت أي ظرف".

تحذيرات اقتصادية

وكان عدد من خبراء الاقتصاد، قد توقعوا أن يواجه العراق مشكلة كبيرة في توزيع رواتب الموظفين مع انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، وذلك بالتزامن مع أزمة أخرى أثارها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتعلق بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع المستوردة من دول العالم وبينها العراق.

ويضع استمرار بغداد بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، الدولة العراقية في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر، لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل، وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.