مع تراجع النفط عالميًا.. انخفاض أسعار خامي البصرة

شفق نيوز/ شهدت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" انخفاضًا، اليوم الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط العالمية.

وانخفض سعر خام البصرة الثقيل بمقدار 55 سنتًا ليصل إلى 66.11 دولارًا للبرميل، كما تراجعت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار 55 سنتًا أيضًا ليصل إلى 69.26 دولارًا للبرميل.

ويأتي هذا الانخفاض في أسعار النفط بعد صعودها في اليوم السابق، وذلك نتيجة لتوقف الإنتاج في حقل يوهان سفيردروب النفطي النرويجي.

ورغم ذلك، بقي المستثمرون حذرين وسط مخاوف من تصعيد محتمل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.