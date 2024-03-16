مع تراجع النفط عالمياً.. ثقيل ومتوسط البصرة يسجلان مكاسب أسبوعية طفيفة

شفق نيوز/ حقق خام البصرة مكاسب أسبوعية طفيفة، مع تسجيل أسعار النفط العالمي مكاسب أكثر من 3%.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة، على ارتفاع بلغ 1.02 دولار، ليصل إلى 80.30 دولاراً، وسجل مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 1.83 دولار بما يعادل 2.33%.

فيما اغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 1.02 دولار، ليصل الى 83.70 دولاراً، وسجل أيضاً مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 1.93 دولاراً أو ما يعادل 2.36%.

وتراجعت أسعار النفط العالمي، يوم الجمعة، بعدما تجاوزت 85 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب بنحو 3% هذا الأسبوع بفضل تزايد الطلب من مصافي التكرير الأمريكية التي تستكمل أعمال صيانة.