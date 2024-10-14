مع تراجع النفط عالمياً.. انخفاض أسعار خام البصرة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، اليوم الاثنين، تزامناً مع انخفاض أسعار النفط العالمية.

حيث تراجعت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 23 سنتاً، ليصل سعره إلى 74.4 دولاراً، بينما انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط بنفس المقدار، مسجلة 77.9 دولاراً.

ويأتي هذا الانخفاض في أسعار النفط العالمية بعد صدور بيانات تضخم صينية مخيبة للتوقعات، بالإضافة إلى غياب الوضوح بشأن خطط التحفيز الاقتصادي في بكين، مما أثار مخاوف بشأن الطلب.