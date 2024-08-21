مع تراجع النفط عالمياً.. انخفاض أسعار خامي البصرة

شفق نيوز/ شهدت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط انخفاضاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، تماشياً مع تراجع أسعار النفط العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 1.74 دولار، ليصل إلى 72.61 دولاراً للبرميل، في حين انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط بنفس القيمة، لتصل إلى 75.61 دولاراً للبرميل.

يأتي هذا الانخفاض في أسعار النفط العالمية نتيجة تقديرات تظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية، بالإضافة إلى توقعات بتخفيف التوترات في الشرق الأوسط بعد جولة وسطاء في المنطقة.