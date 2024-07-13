مع تراجع النفط .. خام البصرة يسجل خسائر اسبوعية ‎

شفق نيوز/ سجل خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط خسائر خلال الاسبوع الماضي، مع تسجيل النفط العالمي خسائر اسبوعية بعد 4 أسابيع من المكاسب.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض بلغ 20 سنتا ليصل الى 81.08 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 1.9 دولار بما يعادل 2.29‎%‎ .

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 20 سنتا ليصل الى 83.98 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 1.58 دولار أو ما يعادل 1.85%.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.7% على أساس أسبوعي بعد 4 أسابيع من المكاسب، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.1%.