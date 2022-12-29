مع تراجع الدولار محليا .. انخفاض كبير بأسعار الذهب في أسواق بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (29 كانون الأول 2022).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 382 الف دينار، وسعر الشراء 378 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 394 الف دينار

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 352 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 348 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و 390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و 360 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 445 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 410 آلاف دينار، وسجل عيار 21 بيع 395 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 330 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).