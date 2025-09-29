مع تراجع الدولار.. الذهب يحوم قرب مستوى قياسي

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيواصل خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من هذا العام.

وبحلول الساعة 01:50 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.5٪ ليصل إلى 3776.72 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وكان قد سجّل الأسبوع الماضي مستوى قياسيًا بلغ 3790.82 دولارًا للأوقية.

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3806.20 دولارًا.

في حين، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ مقابل سلة من العملات، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

ويتوقع المتعاملون في الأسواق بنسبة تقارب 90٪ أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في أكتوبر، وبنسبة تقارب 65٪ لخفض آخر محتمل في ديسمبر.

كما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، تشمل الوظائف الشاغرة، وتقرير الوظائف في القطاع الخاص، ومؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية، إضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 46.26 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 2.2 بالمئة إلى 1602.45 دولار. وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1279.68 دولار للأوقية.