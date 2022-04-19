مع تراجعها عالميا.. انخفاض أسعار الذهب بالاسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، (19 نيسان 2022) بالتزامن مع تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 406 آلاف دينار، وسعر الشراء 402 الفاً، فيما كانت اسعار البيع صباح امس الاثنين 409 آلاف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 360 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 362 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 آلاف دينار و 420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و 380 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

وانخفضت أسعار الذهب عالميا اليوم الثلاثاء مع قوة الدولار واستقراره ليتخلى عن معظم المكاسب التي حققها في وقت سابق.