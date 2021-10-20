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مع تذبذب الأسعار.. البصرة الخفيف يرتفع والثقيل ينخفض

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-20T07:56:51+0000
مع تذبذب الأسعار.. البصرة الخفيف يرتفع والثقيل ينخفض

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم الاربعاء، فيما سجل سعر خام الثقيل انخفاضا مع تذبذب اسعار النفط.

وارتفع خام البصرة المصدر لاسيا 66 سنتا وبنسبة تغيير بلغت نسبته 0.79% ليصل الى 84.46 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل انخفاضا بمقدار 77 سنتا او ما يعادل 96% ليصل الى 79.31 دولارا.

وسجلت خامات منظمة اوبك اسعارا مختلفة حيث سجل خام العربي السعودي 83.32 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 84.32 دولاراً للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 85.13 دولارا، وجيراسول الانغولي 84.9428 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 84.36 دولارا".

وانخفضت اسعار النفط اليوم بعد ارتفاعها يوم امس في وقت يشهد العالم نقصا للطاقة وارتفاع لأسعار الغاز، مما جعل الدول تتجه للنفط كبديل لتشغيل المحطات الكهربائية.

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