مع تذبذب اسعار الصرف.. الذهب يستقر في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين (21 شباط 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 384 الف دينار، و سعر شراء 380 الفاً.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقراراً أيضاً عند 354 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 350 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 385 الف دينار و395 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).