مع تجدد التوترات الإقليمية.. الذهب يهبط مقابل ارتفاع الدولار

شفق نيوز- بغداد

انخفضت أسعار الذهب، يوم الاثنين ،مع ارتفاع الدولار، في حين دفعت أنباء إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى أسعار النفط إلى الارتفاع وأعادت المخاوف من التضخم.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 4793.98 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 03:51 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 13 أبريل في وقت سابق من الجلسة. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 1.4% إلى 4813.60 دولارًا.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة Tastylive: "انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد أن بدا أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي احتفت به الأسواق الأسبوع الماضي، ينهار"، وقد أدى ذلك إلى إحياء ديناميكيات "تجارة الحرب" المألوفة التي شهدناها منذ بداية الصراع.

وارتفعت أسعار النفط الخام، مما انعكس على توقعات التضخم ودفع كلاً من العائدات والدولار الأمريكي إلى الارتفاع.

انخفضت أسعار الذهب بنحو 8% منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في أواخر فبراير، بسبب المخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وإبقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على هذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً.

في غضون ذلك، ظل الطلب على الذهب ضعيفاً يوم الأحد خلال أحد أهم مواسم الشراء في الهند، حيث أدت الأسعار القياسية إلى الحد من مشتريات المجوهرات، مما عوض الارتفاع الطفيف في الطلب الاستثماري.

ومن بين المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9% إلى 80.04 دولارًا للأونصة، وانخفض سعر البلاتين بنسبة 0.5% إلى 2093.56 دولارًا، بينما ظل سعر البلاديوم ثابتًا عند 1558.60 دولارًا.