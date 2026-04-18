مع بدء تداولات الأسبوع.. انخفاض أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، تراجعاً مقابل الدينار العراقي في أسواق بغداد وأربيل مع افتتاح البورصة في أولى جلسات الأسبوع.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152,500 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار إغلاق يوم الخميس الماضي التي سجلت 153,350 ديناراً.

وفي محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، تراجعت أسعار البيع لتسجل 153,000 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 152,000 دينار لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجلت الأسواق انخفاضاً مماثلاً، حيث بلغ سعر البيع 152,600 دينار، وسعر الشراء 152,450 ديناراً.