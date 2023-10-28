مع بداية الأسبوع .. أسعار الدولار ترتفع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار، اليوم السبت، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 161500 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار ليوم الخميس الماضي 161300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 162500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 160500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجل في محال الصيرفة سعر البيع 161300 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 161200 دينار مقابل 100 دولار.