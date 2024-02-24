مع بداية الأسبوع .. انخفاض أسعار الدولار أمام الدينار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم السبت ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار الخميس الماضي 152300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجّل انخفاضا أيضا في محال الصيرفة سعر البيع 151850 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 151550 دينارا مقابل 100 دولار.