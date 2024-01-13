مع بداية الأسبوع .. انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار ، اليوم السبت، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 153300 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار الخميس الماضي 153900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 154250 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 152250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجل انخفاضا أيضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 153100 دينار مقابل الدولار، و سعر الشراء 152800 دينار مقابل 100 دولار.