مع بداية الأسبوع .. الدولار مستقر بأسواق بغداد ومرتفع في أربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 139850 دينارا عراقيا مقابل100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 140750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 138750 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 139800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139775 دينارا مقابل 100 دولار.