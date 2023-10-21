مع بداية الأسبوع .. ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم السبت، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 160100 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار ليوم الخميس الماضي 159800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 161000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 159000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجل في محلات الصيرفة سعر البيع 160100 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 159800 دينار مقابل 100 دولار.