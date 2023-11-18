مع بداية الأسبوع .. ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار، اليوم السبت ، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 159400 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار الخميس الماضي 157850 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 160500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 158500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجّل ارتفاعاً في محال الصيرفة سعر البيع 158800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 158400 دينار مقابل 100 دولار.