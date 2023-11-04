مع بداية الأسبوع .. ارتفاع أسعار الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم السبت، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 162900 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار ليوم الخميس الماضي 162250 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 163750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 162750 دينارا لكل 100 دولار .

اما في اربيل فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية الا ان الدولار سجل في محال الصيرفة سعر البيع 162600 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 162300 دينار مقابل 100 دولار.