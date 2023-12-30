مع بداية الأسبوع .. ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم السبت ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152050 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار الخميس الماضي 151950 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 151950 ديناراً مقابل الدولار و سعر الشراء 151850 ديناراً مقابل 100 دولار.