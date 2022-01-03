مع انطلاق سوق 2022.. النفط يرتفع والوباء يحد من المكاسب

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الاثنين، مع انطلاق سوق العام الجديد 2022 بشكل إيجابي، رغم مخاوف تراجع الطلب بسبب الانتشار السريع لجائحة كوفيد -19 الذي حد من المكاسب.

وزاد خام برنت 59 سنتاً أو 0.76 بالمئة إلى 78.37 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتًا، أو 0.84٪، إلى 75.82 دولارًا للبرميل.

وفي العام الماضي، ارتفعت أسعار النفط بنحو 50٪، مدفوعة بالتعافي الاقتصادي العالمي من جائحة COVID-19 وضبط المنتجين، حتى مع وصول العدوى إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء العالم.

وحذر خبراء الصحة في الولايات المتحدة الأمريكيين من الاستعداد لاضطرابات شديدة في الأسابيع المقبلة، مع احتمال تفاقم معدلات الإصابة وسط زيادة السفر في العطلات واحتفالات رأس السنة الجديدة وإعادة فتح المدارس بعد العطلات الشتوية.

وأضافت شركات الطاقة الأمريكية، حفارات للنفط والغاز الطبيعي لمدة 17 شهرًا متتالية قياسية ، حيث اجتذبت الأسعار المرتفعة بعض عمال الحفر بالعودة إلى لوحة البئر بعد تراجع الطلب في العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

وقالت مصادر في منظمة اوبك إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء - يُطلق عليهم مجتمع أوبك+ ستلتزم على الأرجح بخطتهم لإضافة 400 ألف برميل يومياً من الإمدادات في فبراير شباط عندما يجتمعون في الرابع من يناير كانون الثاني.