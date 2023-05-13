مع انطلاقه.. سلة ديالى الغذائية تطالب بحماية "موسم الذهب"

شفق نيوز/ انطلق في ناحية العظيم التي يطلق عليها "سلة ديالى الغذائية"، يوم السبت، موسم تسويق محصول الرقي الذي تعتبره الناحية "موسم الذهب" لإنفرادها بإنتاج وتسويق اجود انواع الرقي المحلي، فيما طالبت بوقف استيراده خلال التسويق.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم السابق محمد إبراهيم ضيفان لوكالة شفق نيوز، إن موسم الرقي انطلق في الناحية بشكل محدود حاليا، وقد تأخر عن موعده بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل مستمر مقارنة بالموسم الماضي.

وبين ضيفان، أن خطة زراعة الرقي تجاوزت 5000 دونم، ما يبشر بانتاجية عالية ووفيرة تتجاوز 3000 طن، وتسويق اغلب الانتاج الى المحافظات الاخرى، مشيرا الى ان ذروة الموسم تشتد خلال الأيام القادمة.

وطالب ضيفان، بإغلاق أبواب استيراد الرقي الأجنبي لحين انتهاء موسمه في العظيم لإنقاذ آلاف المزارعين من كوارث معيشية مع مراعاة أسعار المنتج بما يلائم دخل جميع الطبقات الاجتماعية".

وتعد ناحية العظيم، (60 كم شمال بعقوبة)، ابرز المناطق الزراعية في ديالى ويطلق عليها سلة ديالى الغذائية وتضم 400 الف دونم من الاراضي الزراعية و 45 قرية زراعية، ويبلغ سكانها 35 ألف نسمة، وتشتهر بتصدر إنتاج الرقي سنوياً وتسويقه إلى مناطق ديالى ومحافظات أخرى.