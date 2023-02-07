مع انخفاض أسعار الدولار.. أسعار الذهب تتراجع في اسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 416 الف دينار، وسعر الشراء 412 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع للذهب ليوم امس الاثنين 426 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 386 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 382 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 415 الف دينار و 425 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 385 الفاً و 395 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت انخفاضا أيضاً حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 480 الف دينار، وسجل عيار 22 للبيع 445 ألف دينار وسجل عيار 21 بيع 425 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 365 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).