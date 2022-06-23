مع انخفاض النفط عالميا.. خام البصرة يتراجع لقرابة 4 دولارات

شفق نيوز/ تراجع سعر خام البصرة الثقيل، يوم الخميس، إلى قرابة 4 دولارات مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 3.70 دولارات وبنسبة تغيير بلغت 3.53% ليصل الى 101.15 دولار للبرميل الواحد.

وانخفضت أيضا جميع أسعار خامات منظمة أوبك حيث بلغ سعر خام جيراسول الانغولي 113.29 دولارا بانخفاض بلغ 3.91 دولارات، فيما بلغ خام مربان الإماراتي 110.47 دولارات بانخفاض 4.88 دولارات، وبلغ الخام العربي السعودي 109.82 بانخفاض بلغ 3.85 دولارات، وسجل مزيج إيران الثقيل الذي 106.91 دولارات بانخفاض 3.99 دولارات، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 113.83 دولارا بانخفاض بلغ 4.83 دولارات، وبلغ خام بوني النيجيري 115.15 دولارا بانخفاض بلغ 4.21 دولارات".

وانخفضت أسعار النفط مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ومخاوف الركود مع ارتفاع اسعار الفائدة الامريكية.