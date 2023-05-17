مع انخفاض الدولار والأونصة عالمياً.. الذهب يتراجع في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع انخفاض الدولار والأونصة عالمياً، اليوم الاربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من للذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 400 الف دينار، وسعر شراء 396 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 408 الاف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي انخفض ايضا عند 370 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 366 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 ألف دينار و 410 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و 380 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 480 ألف، فيما سجل عيار 22 بيع 440 ألف دينار وسجل عيار 21 بيع 425 ألف دينار عيار 18 بيع 360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).

وانخفض سعر الدولار امام الدينار العراقي، اليوم، ليصل إلى 146000 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كان 146000 أمس الثلاثاء.

كما انخفضت اونصة الذهب عالميا لتصل إلى 1992 دولار للاونصة الواحد بعد أن كانت فوق 2000 دينار يوم أمس الثلاثاء.

واونصة الذهب أو ما يعرف أيضا بالأوقية تساوي 29.75 غم.