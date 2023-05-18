مع انخفاض الدولار .. أسعار الذهب تتراجع في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (18 أيار 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 395 الف دينار، وسعر الشراء 391 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 400 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي انخفض ايضا عند 365 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 361 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 395 الف دينار و 405 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و 375 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا ايضا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 475 الف، فيما سجل عيار 22 بيع 435 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 420 الف دينار عيار 18 بيع 355 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).