مع انخفاض الدولار.. الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع استمرار ضعف الدولار مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تسجيل الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1854.05 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.2 بالمئة إلى 1851.90 دولارا. وصعد الذهب منذ بداية الأسبوع 0.4 بالمئة.

وقال إيليا سبيفاك محلل العملات في ديلي فوركس إن الذهب تلقى دعما هذا الأسبوع من بعض الاعتدال في توقعات السوق من سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي النقدية للعام المقبل، والأهم من ذلك ضعف الدولار الأمريكي.

سلط محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في الثالث والرابع من مايو أيار، والذي صدر يوم الأربعاء، الضوء على أن معظم المشاركين يفضلون رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعات يونيو حزيران ويوليو تموز، كما توقعت السوق.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعائدات السندات الأمريكية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وانخفض مؤشر الدولار متجها لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.95 دولار للأوقية. وصعدت حوالي 1.5 بالمئة هذا الأسبوع.

واستقر البلاتين تقريبا عند 950.28 دولارا. وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2015.96 دولارا، ويتحرك نحو تحقيق مكسب أسبوعي نحو ثلاثة بالمئة، وهو الأعلى منذ أوائل أبريل نيسان.