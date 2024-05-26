مع انخفاض الدولار .. استقرار أسعار الذهب في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الاحد،(26 أيار 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 474 الف دينار، وسعر الشراء 470 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 444 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 440 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 475 الف دينار 485 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 445 الفاً و455 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 550 الف دينار، وعيار 21 بيع 480 الف دينار ، وعيار 18 بيع 410 آلاف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح الأحد، بشكل طفيف في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 145600 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار أمس السبت 145750 ديناراً لكل 100 دولار.