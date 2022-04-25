مع انخفاضه عالمياً.. أسعار الذهب تتراجع في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 393 الف دينار، وسعر شراء 389 الفاً، فيما سجلت اسعار البيع يوم امس السبت 396 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضاً أيضاً عند 353 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 349 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 395 الف دينار و405 الاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و 365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

وتراجعت اسعار الذهب عالميا اليوم الاثنين حيث سجل سعر الذهب الفوري 1919.61 دولارًا للأونصة بعد ارتفاع سعر الدولار وتوقعات برفع سعر الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الفيدرالي.