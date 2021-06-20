مع انخفاضه بالأسواق .. ارتفاع في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة ، يوم الأحد، لتسجل 240 مليون دولار أمريكي.
وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 13.74% لتصل إلى 240 مليوناً و769 ألفاً و517 دولارا امريكيا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا عراقيا لكل دولار واحد، مقارنة بيوم الخميس الماضي، حيث بلغت المبيعات فيها 211 مليوناً و578 ألفاً و732 دولارا أمريكيا.
وذهبت المشتريات البالغة 204 ملايين و199 ألفاً و517 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 36 مليوناً و570 ألف دولار بشكل نقدي.
واشار مراسلنا، إلى أن 36 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و16 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 11 شركات صرافة.