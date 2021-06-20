مع انخفاضه بالأسواق .. ارتفاع في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة ، يوم الأحد، لتسجل 240 مليون دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 13.74% لتصل إلى 240 مليوناً و769 ألفاً و517 دولارا امريكيا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا عراقيا لكل دولار واحد، مقارنة بيوم الخميس الماضي، حيث بلغت المبيعات فيها 211 مليوناً و578 ألفاً و732 دولارا أمريكيا.

وذهبت المشتريات البالغة 204 ملايين و199 ألفاً و517 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 36 مليوناً و570 ألف دولار بشكل نقدي.

واشار مراسلنا، إلى أن 36 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و16 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 11 شركات صرافة.