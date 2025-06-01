مع الإيجار.. العراقيون في المرتبة 13 عربياً بمؤشر تكلفة المعيشة

شفق نيوز/ أظهر موقع "نمبيو" المتخصص في قياس المستوى المعيشي حول العالم، أن العراقيين حلوا في المرتبة 13 عربياً من حيث تكلفة المعيشة مع الإيجار لعام 2025، بنسبة 18.2%.

ووفقاً لإحصائية للموقع، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية في هذا المؤشر بنسبة 47.8%، تلتها قطر بـ46.7%، ثم البحرين بـ36%، والكويت بـ 32.2%. وجاءت اليمن في المرتبة الخامسة بنسبة 29.6%، والسعودية في السادسة بـ 28.4%، ولبنان في السابعة بـ 27.7%.

وأشار التقرير إلى أن سلطنة عمان احتلت المرتبة الثامنة بنسبة 27.5%، وفلسطين التاسعة بـ25.5%، والأردن العاشرة بـ24.1%، والصومال في المرتبة الحادية عشرة بنسبة 23.1%، والمغرب الثانية عشرة بنسبة 18.3%.

وفيما يخص ترتيب باقي الدول، حل العراق في المرتبة الثالثة عشرة، تلاه تونس في المرتبة الرابعة عشرة بنسبة 16.3%. أما الدول ذات أقل تكلفة للمعيشة مع الإيجار فجاءت ليبيا في المرتبة الأخيرة بنسبة 12.1%، تلتها مصر بنسبة 12.2%.