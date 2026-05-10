مع الإغلاق .. أسعار الدولار تواصل الارتفاع في بغداد وأربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، عصر الأحد، في أسواق العاصمة بغداد، وبأربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153950 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 153500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد، حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 153600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.